На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создан Координационный штаб – РАСПОРЯЖЕНИЕ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября подписал распоряжение о создании Координационного штаба по решению вопросов освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Согласно распоряжению, с целью решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов, вытекающих из выполнения пунктов, предусмотренных в заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России, а также координации деятельности в этой сфере создается Координационный штаб (далее – Штаб) в нижеследующем составе:
Руководитель штаба:
Самир Нуриев - руководитель Администрации Президента Азербайджана
Члены штаба:
Зейнал Нагдалиев – помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента
Шахмар Мовсумов – помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента
Хикмет Гаджиев - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента
Фуад Алескеров - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента
Анар Алакбаров - помощник Президента Азербайджана
Гюндуз Керимов - заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента, помощник Первого вице-президента Азербайджана
Эльчин Амирбеков - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Халид Ахадов - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Эмин Гусейнов - помощник Первого вице-президента Азербайджана
Кямран Алиев – генеральный прокурор Азербайджана
Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджана
Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов Азербайджана
Фикрет Мамедов – министр юстиции Азербайджана
Сахиль Бабаев - министр труда и социальной защиты населения Азербайджана
Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана
Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджана
Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджана
Инам Керимов – министр сельского хозяйства Азербайджана
Самир Шарифов – министр финансов Азербайджана
Закир Гасанов – министр обороны Азербайджана
Рамин Гулузаде - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджана
Эмин Амруллаев – министр образования Азербайджана
Анар Гулиев - председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана
Ровшан Рзаев – председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана
Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджана
Али Нагиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджана
Орхан Султанов - начальник Службы внешней разведки Азербайджана
Анар Керимов - первый заместитель министра культуры Азербайджана
Рашад Набиев - председатель ОАО «Азеркосмос»
При Штабе организован секретариат и Межуправленческий центр для выполнения коммуникационной функции и оказания необходимой аналитико-организационной поддержки.