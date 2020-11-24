На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создан Координационный штаб – РАСПОРЯЖЕНИЕ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 ноября подписал распоряжение о создании Координационного штаба по решению вопросов освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Согласно распоряжению, с целью решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов, вытекающих из выполнения пунктов, предусмотренных в заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и Президентом России, а также координации деятельности в этой сфере создается Координационный штаб (далее – Штаб) в нижеследующем составе:

Руководитель штаба:

Самир Нуриев - руководитель Администрации Президента Азербайджана

Члены штаба:

Зейнал Нагдалиев – помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента

Шахмар Мовсумов – помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента

Хикмет Гаджиев - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента

Фуад Алескеров - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента

Анар Алакбаров - помощник Президента Азербайджана

Гюндуз Керимов - заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента, помощник Первого вице-президента Азербайджана

Эльчин Амирбеков - помощник Первого вице-президента Азербайджана

Халид Ахадов - помощник Первого вице-президента Азербайджана

Эмин Гусейнов - помощник Первого вице-президента Азербайджана

Кямран Алиев – генеральный прокурор Азербайджана

Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджана

Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

Фикрет Мамедов – министр юстиции Азербайджана

Сахиль Бабаев - министр труда и социальной защиты населения Азербайджана

Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджана

Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджана

Инам Керимов – министр сельского хозяйства Азербайджана

Самир Шарифов – министр финансов Азербайджана

Закир Гасанов – министр обороны Азербайджана

Рамин Гулузаде - министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджана

Эмин Амруллаев – министр образования Азербайджана

Анар Гулиев - председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана

Ровшан Рзаев – председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана

Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы Азербайджана

Али Нагиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджана

Орхан Султанов - начальник Службы внешней разведки Азербайджана

Анар Керимов - первый заместитель министра культуры Азербайджана

Рашад Набиев - председатель ОАО «Азеркосмос»

При Штабе организован секретариат и Межуправленческий центр для выполнения коммуникационной функции и оказания необходимой аналитико-организационной поддержки.