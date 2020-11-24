Спикер Милли Меджлиса приняла участие в международной конференции, инициированной парламентом Турции и ПАСЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По совместной инициативе Великого национального собрания Турции и Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам проведена международная конференция под названием "Защита детей-мигрантов и спасение пропавших без вести детей". Спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова выступила на конференции.

Как сообщили во вторник Trend в отделе печати и по связям с общественностью Милли Меджлиса, выступая на конференции, Сахиба Гафарова отметила, что безмолвие международной общественности и отсутствие карательных мер привело к тому, что Армения на протяжении почти 30 лет продолжала оккупацию территорий Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)