Долгая разлука позади, истинные хозяева Кельбаджара возвращаются домой

БАКУ /Trend/ - Начиная с 27 сентября, за 44 дня доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего написала новую военную историю.

Об этом сказал в среду Trend депутат от Кельбаджара Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Агиль Мамедов.

Он напомнил, что в течение этих 44 дней каждый день населенные пункты Азербайджана освобождались от оккупации: «Были освобождены около 300 населенных пунктов, 4 района, 4 поселка, жемчужина Карабаха - город Шуша, несколько стратегических высот. Это огромная победа. За 30 лет армянская армия построила на оккупированных территориях укрепительные линии, подземные туннели, и были приложены героические усилия, чтобы прорвать эти укрепления».

Депутат подчеркнул, что азербайджанская армия вернула народу не только родные земли, но и национально-духовные ценности, и кельбаджарцы больше не вынужденные переселенцы. Он отметил, что Президент Азербайджана всегда стремился решить вопрос, связанный с карабахским конфликтом, за столом переговоров, однако армянская сторона лишь занималась имитацией переговоров: «В результате Азербайджан преподал Армении урок, азербайджанская армия сказала свое слово, и, наконец, было подписано известное трехстороннее заявление президентов Азербайджана, России и премьера Армении. В заявлении были отражены все условия, поставленные Азербайджаном".

Мамедов отметил, что 30-летней разлуке положен конец и жители Кельбаджара вернутся домой, а до 1 декабря Азербайджану будет передан и Лачинский район. Это историческая победа азербайджанского народа.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район. Для обеспечения движения азербайджанских подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)