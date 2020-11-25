Президент Ильхам Алиев: Народный фронт Азербайджана – основной виновник оккупации наших земель

Политика 25 ноября 2020 12:22 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Народный фронт Азербайджана – основной виновник оккупации наших земель

БАКУ /Trend/ - Оккупация Кельбаджарского района является прямой ответственностью находившегося в то время у власти Народного фронта Азербайджана.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«В целом, Народный фронт Азербайджана – основной виновник оккупации наших земель, потому что если бы в 1992 году они не пришли к власти незаконными путями, не совершили государственный переворот, возможно, наши земли не оказались под оккупацией. Конечно, очень трудно, возвращаясь в историю, говорить о том, что могло бы произойти, а чего нет. Но в любом случае они непосредственно причастны к оккупации наших земель и несут ответственность за это, потому что в весенние месяцы 1992 года борьба за власть достигла пиковой точки. В Азербайджане царили внутренние раздоры, возникли хаос, кризис, политический кризис, и борьба за власть привела к очень серьезным последствиям. Армения же, воспользовавшись этим, продолжала захватывать наши земли. После оккупации Шуши и Лачина ситуация достигла критической отметки. Воспользовавшись этим, Народный фронт Азербайджана совершил государственный переворот и пришел к власти. Но что произошло после этого? После этого он направил все усилия на укрепление своей пошатнувшейся власти, организацию репрессий в нашей стране, введение цензуры и другие антидемократические действия. Наши земли подвергались оккупации, гражданское население изгонялось из родных очагов, а Народный фронт Азербайджана, его руководство преследовали лишь одну цель – набить карманы, назначить на должности близких себе людей и продлить жизнь своей власти. Результатом именно этих неприглядных действий и явилась оккупация Кельбаджара. Иначе и быть не могло. Сейчас молодое поколение не помнит, но оно должно знать, кто в то время руководил Азербайджаном, какими знаниями, компетенцией обладали эти люди. У этих людей не было никакого опыта. Эти люди, представленные в то время в руководстве, занимавшие высокие посты, ни одного дня не руководили ни одним ведомством, ни одним даже небольшим учреждением. Как они могли управлять страной, особенно находящейся в кризисной ситуации? Но их жажда власти, корысть, аппетиты, алчность довели Азербайджан до такого состояния. Посмотрите, кто управлял в то время Азербайджаном?! Председатель парламента был младшим научным сотрудником, причем неудачливым научным работником. Государственный секретарь – вышедший из комсомола карьерист, причем предавший впоследствии своего лидера, претендовавший на его кресло, больше всех радовавшийся его смерти, человек, чья последующая жизнь просто прошла по указке внешних кругов. Какого управления можно было от них ожидать? Какого патриотизма? Какого профессионализма? Министр иностранных дел – случайный человек, не владевший ни одним языком, учитель физики. Человек, который вообще не понимал, что такое внешние отношения, международные нормы, принципы. Просто ездил туда-сюда, как турист и говорил что попало. Министр обороны - учитель математики. Может ли учитель математики стать министром обороны? Именно этот учитель математики сдал Шушу врагу. Он говорил, что если Шуша будет сдана, то пустит себе в лоб пулю. До сих пор слоняется там и тут. Шушу вернули мы, именно мы. Вы продали ее, изменники народа. Министр внутренних дел. Всюду царил разбой, журналистов арестовывали, избивали, в прямом эфире их бросали в багажники машин. Такими вот были руководители Народного фронта Азербайджана. Премьер-министр являлся младшим научным сотрудником по научному коммунизму. Посмотрите на эти противоречия. Человек, ответственный за то, чтобы вести вперед экономику страны на основе принципов рыночной экономики, был младшим научным сотрудником по научному коммунизму. Какое управление, какие реформы, какая обороноспособность могли быть обеспечены? Вот наша беда и трагедия - случайные люди пришли к власти, захватили власть незаконным путем и повели страну к пропасти», - сказал глава государства.

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