Президент Ильхам Алиев: Будучи в городе Агдам, я не нашел ни одного уцелевшего здания, такое ощущение, что по этим местам прошлось дикое племя

БАКУ /Trend/ - Будучи в городе Агдам, я не нашел ни одного уцелевшего здания, также и в Физули, и в Джебраиле. Они все разрушили, такое ощущение, что по этим местам прошлось дикое племя.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«В Кельбаджаре коварный враг совершил и другое преступление, провел незаконное заселение. Там незаконно расселились люди как из самой Армении, так и из зарубежных стран. А это - военное преступление и считается военным преступлением согласно Женевской конвенции. Мы привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления, за все разрушения. Будучи в городе Агдам, я не нашел ни одного уцелевшего здания, также и в Физули, и в Джебраиле. Они все разрушили, такое ощущение, что по этим местам прошлось дикое племя», - сказал Президент Ильхам Алиев.