Президент Ильхам Алиев: Пашинян, где ты подписал этот акт о капитуляции?

БАКУ /Trend/ - Пашинян, где ты подписал этот акт о капитуляции?

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу 25 ноября.

«Я говорил, что мы можем в любой момент остановить решение вопроса военным путем и готовы к этому. При одном условии: Пашинян лично должен сказать, когда он покинет наши земли. Он должен взять обязательство, назвать дату. Должен сказать, когда покинет наши земли. Как только это произойдет, я прекращаю наши наступательные операции. Он уже наказан. Хотя в то время, когда он выдвинул нам 7 условий, я сказал: у меня есть одно условие - я выбрасываю в мусорное ведро все твои семь условий - убирайся вон, уходи с нашей земли. Уходи по своей воле. Если бы он послушался, то не оказался бы в таком позорном положении. Результаты войны тоже оказались такими, как я говорил. Мы освободили Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Муровдаг, Суговушан, Гадрут, большую часть Ходжавендского района и Шушу военным путем. Мы сломали врагу хребет на поле боя. Через день после освобождения Шуши, с освобождением более 70 сел враг упал на колени, подписал акт о капитуляции. Пока не знаю где. Это скрывают. Наверное, когда-нибудь нам скажут. Пашинян, где ты подписал этот акт о капитуляции? Но он был вынужден принять наши условия», - сказал глава государства.