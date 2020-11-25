Президент Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района в село Бахарлы

Политика 25 ноября 2020 19:15 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района в село Бахарлы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал закон о переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района в село Бахарлы.

Как сообщает Trend, согласно закону, село Гушчубаба в составе сельского административно-территориального округа Гарабулаг Ходжалинского района переименовано в село Бахарлы.

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