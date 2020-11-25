Телеканал France-24 показал репортаж об освобождении от армянской оккупации Кельбаджарского района Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Телеканал France-24 показал репортаж об освобождении Кельбаджарского района от армянской оккупации.

Как передает в среду Trend, в репортаже сообщается, что Кельбаджар является вторым из трех районов, которые Армения должна передать Азербайджану в соответствии с договоренностью, достигнутой с официальным Баку.

Съемочная группа телеканала в Азербайджане сообщила о вхождении азербайджанской армии в находившийся под армянской оккупацией Кельбаджарский район. Отмечается, что впервые за 27 лет азербайджанская армия входит в район, и это происходит в соответствии с достигнутой договоренностью.

В репортаже также отражен комментарий начальника пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы. Он отметил, что сегодня счастливый день для всего азербайджанского народа, азербайджанской армии. Вывод войск противника из Кельбаджара осуществляется в соответствии с подписанным президентами Азербайджана, России и премьером Армении трехсторонним заявлением.

В свою очередь вынужденный переселенец из Кельбаджара Аслан Керимоглу: "Сегодня самый счастливый день в моей жизни, потому что я надеюсь вернуться на землю, где прожил 43 года. Я верю, что мы вернемся туда в скором времени".

В репортаже подчеркивается, что в 1993 году вооруженные силы Армении оккупировали Кельбаджарский район Азербайджана. В результате десятки тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть район.

(Текст: Турал Гараджаев)