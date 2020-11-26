На Азербайджан невозможно оказать давление принятием какого-то клочка бумаги - вице-спикер парламента
БАКУ /Trend/ - Коллеги говорят о международном праве, а где это международное право? Решение, принятое Сенатом Франции - это продолжение политики, реализуемой против тюрков.
Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал заместитель председателя парламента Фазаил Ибрагимли, сообщает в четверг Trend.
Ибрагимли отметил, что члены Сената Франции - это внуки тех, кто совершал резню в Алжире: "Было бы наивно ожидать здесь человечности. Ведь Франция дала слово армянам, а теперь не может его сдержать. На Азербайджан невозможно оказать давление принятием какого-то клочка бумаги".
Он добавил, что Азербайджан всегда занимает справедливую позицию.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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На Азербайджан невозможно оказать давление принятием какого-то клочка бумаги - вице-спикер парламента
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