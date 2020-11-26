Франция не заслуживает доверия Азербайджана - Натали Гуле
БАКУ /Trend/ - Франция не заслуживает доверия Азербайджана.
Об этом в четверг сказала Trend, зампредседателя комитета по внешним делам Сената Франции, сенатор, член Международного центра Низами Гянджеви Натали Гуле, комментируя принятие Сенатом Франции проекта резолюции по признанию так называемой "Нагорно-Карабахской республики".
Отметим, что 18 ноября в президиуме Сената Франции группой сенаторов, находящихся под влиянием армянской диаспоры, был представлен проект резолюции № 145 "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской республики", который был обсужден и принят 25 ноября.
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