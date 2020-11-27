БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник Главного управления полиции города Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, приказ об этом подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальником Главного управления полиции города Баку назначен полковник полиции Акпер Исмайлов.

Ранее Акпер Исмайлов занимал должность начальника Главного управления полиции города Гянджа.

Напомним, что некоторое время назад начальник Главного управления полиции города Баку Миргафар Сеидов был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)