Мы вернулись, Лачин! - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы вернулись, Лачин, ты больше не находишься под оккупацией!

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана, распространенной на странице ведомства в "Twitter", сообщает во вторник Trend.

"В этот знаменательный день поздравляем азербайджанский народ, в частности, тысячи вынужденных переселенцев из Лачина. Лачин наш, Карабах - это Азербайджан!",- говорится в публикации МИД.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.

Напомним, что сегодня в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе был поднят азербайджанский флаг.

И сегодня же Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу, в котором поздравил его с освобождением Лачина.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)