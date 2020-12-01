Утверждено Положение о медали Азербайджана "За освобождение Суговушана"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждено Положение о медали "За освобождение Суговушана".

Как передает во вторник Trend, Положение утверждено законом Азербайджана от 26 ноября 2020 года.

Так, этой медалью будут награждаться военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, принимавшие участие в боевых операциях за освобождение от оккупации села Суговушан.

Вышеуказанные лица будут награждены медалью "За освобождение Суговушана" в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана.

Медаль "За освобождение Суговушана" носится на левой стороне груди, и при наличии других орденов и медалей Азербайджана прикрепляется после медали "За отличие в бою".

(Текст: Турал Гараджаев)