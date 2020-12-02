Минобороны Турции поздравило азербайджанский народ с блистательной победой в Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Поздравляем братский азербайджанский народ с блистательной победой на поле боя.

Об этом в среду сказали Trend в министерстве национальной обороны Турции.

Было отмечено, что эта победа является предметом гордости как Азербайджана, так и Турции.

(Текст: Кямаля Сеидова)