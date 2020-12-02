В Азербайджане ежегодно 27 сентября будет отмечаться День памяти - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 декабря подписал распоряжение об учреждении Дня памяти в Азербайджане.
В соответствии с распоряжением ежегодно 27 сентября будет отмечаться в Азербайджане как День памяти.
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