БАКУ/Trend/ - На заседании Комисии по внешним связям федерального парламента Бельгии, состоявшемся второго декабря, антиазербайджанские усилия армянской диаспоры и проармянских сил потерпели неудачу.

Об этом сообщили Trend в посольстве Бельгии.

Было отмечено, что все предложения проармянских депутатов, включая признание бывшего оккупационного режима, установление с с этим режимом «дипломатических отношений» и введение санкций в отношении Азербайджана, немедленное приостановление переговоров о членстве Турции в ЕС и другие бессмысленные призывы, были категорически отвергнуты.

Комиссия по внешним связям федерального парламента Бельгии на основе парламентского большинства голосов утвердила проект резолюции, направленный на будущее примирение и мир в регионе. Ожидается, что окончательный текст проекта резолюции будет вынесен на голосование на одном из очередных пленарных заседаний.