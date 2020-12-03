В Баку будет возведен мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы - Распоряжение Президента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании в Баку мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.
Согласно распоряжению, в Баку будет создан мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы.
Министерству культуры Азербайджана поручено подготовить совместно с Исполнительной властью города Баку и в двухмесячный срок представить Кабинету министров предложения по месту и проектированию Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.
Кабинету министров поручено:
- в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджана предложения в связи с проектированием и строительством Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.
- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.