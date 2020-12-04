Члены азербайджанской диаспоры в Болгарии поздравили Президента Ильхама Алиева

БАКУ/Trend/ - Члены азербайджанской диаспоры в Болгарии направили поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами господину Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Президент, господин Победоносный Верховный главнокомандующий.

Мы, члены азербайджанской диаспоры в Болгарии, искренне поздравляем Вас, Азербайджанское государство и дорогой народ Азербайджана с грандиозной Победой Азербайджанской армии в Отечественной войне.

В эти трудные дни под Вашим руководством Азербайджанская армия с честью оправдала доверие нашего народа к Президенту и солдатам, своей силе. Эти успехи, несомненно, были достигнуты благодаря Вашей дальновидной политике. Азербайджанцы всего мира, в том числе проживающие в Болгарии, сегодня очень горды. Вы создали Азербайджан, армией которого является народ, и эта гордость – плод Вашего труда.

Эта славная Победа, которую мы празднуем с чувством большой радости и гордости, показала всему миру Вашу сильную волю как Верховного главнокомандующего, дух солидарности азербайджанского народа и боевую решимость Азербайджанской армии, а также ее потенциал и способности. Именно благодаря Вашим усилиям Азербайджанская армия, отвечающая высоким стандартам с точки зрения своей организационной структуры, возможностей обучения, военного оснащения и других особенностей, благодаря своему профессионализму и решимости стала самой мощной армией Южного Кавказа. Эта грандиозная Победа, завоеванная под Вашим лидерством как умелого полководца, останется в нашей истории как славное и знаменательное событие. Считаем своим долгом выразить благодарность победоносному Верховного главнокомандующего и славному азербайджанскому солдату, подарившим нашему народу эту победу.

Сегодня наша радость и доверие к нашему руководителю безграничны. Триумфальный марш Азербайджанской армии, руководимой Вами с большим полководческим искусством, завершился победой в политической плоскости. Враг, осознав, что не сможет противостоять воле Президента Азербайджана и решимости Азербайджанской армии, обречен на уничтожение, был вынужден встать на колени, признав поражение. Пусть сердца матерей шехидов будут спокойны, пусть могилы наших шехидов наполнятся светом, потому что благодаря Вашей стальной воле их кровь не осталась на земле. Мы верим, что с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, который на протяжении многих лет являлся серьезной угрозой для независимости и безопасности нашей страны, Азербайджанская Республика будет развиваться еще быстрее и выйдет на новые горизонты.

Как граждане и соотечественники, сердца которых в эти тяжелые дни постоянно бьются с нашим родным Азербайджаном, хотим передать Вам наилучшие пожелания. Пользуясь случаем, желаем Вам больших свершений, неизменных успехов в трудном и почетном служении прогрессу нашей Родины, национальной государственности.

Да здравствует Победоносный Верховный главнокомандующий!

Да здравствует азербайджанский народ!

Да здравствует Азербайджанская армия!

Карабах – это Азербайджан!

С глубоким уважением,

члены азербайджанской диаспоры в Болгарии:

Нателла Абдуллаева

Наргиз Стефанова

Эллада Дотчева

София Шигаева-Митреска

Кямаля Мамедова

Наргиз Ахмедова-Иванова

Тодор Иванов"