Главным архитектором победы во Второй Карабахской войне является Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев - депутат

БАКУ /Trend/ - Главным архитектором грандиозной победы Азербайджана во Второй Карабахской войне является Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

Он сообщил, что мы добились этого успеха именно благодаря решительности и дальновидности главы государства.

"Во время войны было много внешних сил, которые сделали все возможное, чтобы помешать прогрессу, замедлить наше продвижение. Они желали как-то повлиять на Азербайджан и остановить нас.

Куда только не обращались армяне за тот период. Какому только президенту не звонил Пашинян. Но благодаря решимости Президента Ильхама Алиева внешнее давление было сведено на нет, а попытки вероломных сил вмешаться в конфликт не увенчались успехом, надежды армян не оправдались.

Именно благодаря мужеству и упорству Президента Ильхама Алиева азербайджанская армия не остановилась, а пошла до конца - пока последний оккупант не подчинился нашей волей, и армянская сторона не подписала акт о капитуляции, признав свое поражение.

В своем последнем обращении к народу глава государства подчеркнул, что на самом деле первоначальные предложения по условиям трехстороннего заявления были другими. Однако твердая позиция Президента Ильхама Алиева вынудила противоположную сторону отступить и выполнить все требования Азербайджана.

Верховный Главнокомандующий сделал все необходимое, чтобы наша победа на поле боя имела продолжение и на дипломатическом поприще, во время подписания известного теперь заявления. Именно поэтому все положения трехстороннего документа полностью отвечают национальным интересам Азербайджана, они отражают нашу победу, являются олицетворением наших успехов", - добавил Эльшан Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)