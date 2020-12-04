Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с латвийским коллегой

БАКУ / Trend/ - Сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по последней ситуации в регионе, а также вопросам, связанным с выполнением совместного трехстороннего заявления, подписанным между Азербайджаном, Россией и Арменией от 10 ноября 2020 года, коснулись двусторонних отношений, существующих между странами, обсудили сотрудничество в многосторонних форматах.

Также в ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы по участию в Программе ЕС "Восточное партнерство".

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)