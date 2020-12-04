МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции (версия 2)
(первая версия в 17:15)
БАКУ / Trend/ - Сегодня посол Франции Закари Гросс был вызван в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота протеста, сообщает в пятницу Trendсо ссылкой на МИД.
Послу была вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с резолюцией "Защита армянского народа и христианских общин Европы и Востока», принятой 3 декабря Национальной ассамблеей Франции.
До внимания посла Франции был доведен решительный протест в связи с этим документом, противоречащим нормам и принципам международного права, Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту, резолюциям СБ ООН от 1993 года №№ 822, 853, 874, 884.
Посол Франции сказал, что доведет до Парижа позицию МИД Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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