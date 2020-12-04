МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции (версия 2)

Политика 4 декабря 2020 17:27 (UTC+04:00)

(первая версия в 17:15)

БАКУ / Trend/ - Сегодня посол Франции Закари Гросс был вызван в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота протеста, сообщает в пятницу Trendсо ссылкой на МИД.

Послу была вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с резолюцией "Защита армянского народа и христианских общин Европы и Востока», принятой 3 декабря Национальной ассамблеей Франции.

До внимания посла Франции был доведен решительный протест в связи с этим документом, противоречащим нормам и принципам международного права, Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту, резолюциям СБ ООН от 1993 года №№ 822, 853, 874, 884.

Посол Франции сказал, что доведет до Парижа позицию МИД Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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