Представители парламента Италии посетят Агдам

Политика 6 декабря 2020 10:58 (UTC+04:00)
Представители парламента Италии посетят Агдам

БАКУ /Trend/ - Сегодня Агдам посетит делегация во главе с вице-спикером Палаты депутатов Италии Этторе Росато.

Об этом сообщили Trend в воскресенье в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Итальянские депутаты ознакомятся с ситуацией на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Их будут сопровождать руководитель азербайджано-итальянской рабочей группы по межпарламентским связям Азер Керимли и другие депутаты.

(Редактор: Натаван Эфендиева)

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