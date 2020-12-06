Представители парламента Италии посетят Агдам
БАКУ /Trend/ - Сегодня Агдам посетит делегация во главе с вице-спикером Палаты депутатов Италии Этторе Росато.
Об этом сообщили Trend в воскресенье в отделе печати и связям с общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Итальянские депутаты ознакомятся с ситуацией на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Их будут сопровождать руководитель азербайджано-итальянской рабочей группы по межпарламентским связям Азер Керимли и другие депутаты.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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