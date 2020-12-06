Меры поддержки семей шехидов и инвалидов войны в Азербайджане существенно превосходят сопоставимые меры в других странах - эксперт

БАКУ /Trend/ - Правительство представило общественности пакет новых мер социальной поддержки семей шехидов и инвалидов войны, а также мирных жителей, пострадавших от армянского террора. О планах реализации данного пакета мер было объявлено еще в начале Отечественной войны.

Об этом сказал Trend в воскресенье эксперт в области экономики Эльдяниз Амиров.

"Членам семей шехидов и инвалидам войны будут выплачиваться пенсии или пособия, а также предусмотрены надбавки к страховой части их пенсии. Дети из семей шехидов, инвалидов войны, а также сами инвалиды войны будут освобождены от платы за обучение. В то же время инвалиды будут бесплатно обеспечиваться протезами, средствами реабилитации, а раз в год им будут предоставляться бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Как и в предыдущей практике, для членов семей шехидов, а также инвалидов войны будет предусмотрен ряд льгот в налоговом, трудовом законодательстве и т.д. Также начался процесс предоставления квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий", - сказал он.

Говоря о мерах поддержки семей погибших воинов или инвалидов войны в разных странах, Амиров отметил, что при сравнительном анализе этих мер должны рассматриваться страны с равными экономическими возможностями. Подходя к этому вопросу в данном контексте, можно сказать, что меры поддержки, предоставляемые в Азербайджане, существенно превосходят меры поддержки в других странах, относящихся к соответствующей экономической категории. Это преимущество касается как разнообразия направлений охвата, так и выплат по большинству направлений.

Коснувшись вопроса занятости инвалидов войны, эксперт сказал, что хотя в программах активной занятости этому вопросу уделяется особое внимание, на все экономические субъекты (управления, предприятия и организации), независимо от того, являются они государственными или частными, должны были возложены обязательства в связи с этим, чтобы полностью обеспечить занятость людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Призывов рекомендательного характера здесь недостаточно. Новая концепция в этой области должна быть разработана с участием экспертов по управлению человеческими ресурсами. Должны быть рассмотрены и представлены к реализации такие вопросы, как установление процентного соотношения лиц этой категории к общему числу сотрудников предприятий и организаций и так далее. Затем должен быть задействован сильный механизм контроля. Государство должно поставить перед хозяйствующими субъектами четкое обязательство в этой сфере и контролировать его выполнение", - считает Амиров.

(Редактор: Натаван Эфендиева)