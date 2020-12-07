Глава МИД Азербайджана посетит Иран

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 9 декабря прибудет в Тегеран.

Об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в рамках визита глава МИД Азербайджана встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, председателем парламента страны Мухаммедом Багиром Галибафом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)