Глава МИД Азербайджана посетит Иран
БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 9 декабря прибудет в Тегеран.
Об этом на пресс-конференции сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, в рамках визита глава МИД Азербайджана встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, председателем парламента страны Мухаммедом Багиром Галибафом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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