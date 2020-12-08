Вторая победа Азербайджана в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан одержал победу над Арменией, не только вернув свои оккупированные территории, города, села, исторические памятники, мечети, но и восстановив историческую справедливость для малочисленных христианских народов Кавказа.

Состоялось освобождение сотен монастырей и церквей от оккупации Арменией, которая долгое время пыталась присвоить все то, что принадлежит потомкам Кавказской Албании. До начала XIX века все монастыри в Карабахе находились в ведении Албанской апостольской автокефальной церкви. Однако Эчмиадзин из религиозного центра армян фактически превратился в политический оплот национал-фашизма. В его недрах мечтатели о т.н. «Великой Армении» вырабатывают планы «дранг нах Остен» по методичному захвату и присвоению сотен тысяч восточно-христианских церквей и монастырей, никогда армянам не принадлежавших.

За период оккупации Карабаха они не только захватывали и грабили христианские церкви, но и разрушали, переделывали православные и албанские религиозные объекты под армянские.

Работал мощный пропагандистский маховик фантазерства с целью идеологического обоснования "принадлежности" церквей армянам, присвоения исторического наследия Кавказской Албании. Известно, что население Кавказской Албании состояло из представителей 26 племён, в числе которых не было армян, но были утии ‒ предки современных удин. Они приняли христианство раньше армян, вместе с остальными жителями Кавказской Албании и сохранили свою религию до наших дней.

Проживающие в Азербайджане удины-албаны - один из тех народов, у которых Эчмиадзин столетиями пытался отнять церкви, монастыри, книги, церковную литературу, религиозную утварь, но они не поддались духовной ассимиляции и веками молились у себя в домах.

На современном этапе, после освобождения оккупированных азербайджанских территорий Вооруженными силами Азербайджана, в составе которых воевало и свыше ста воинов-удинов, они свободны посещать родные церкви и монастыри.

На днях представители православной албано-удинской христианской общины после почти 27-летнего периода армянской оккупации впервые провели церковную службу в христианском монастыре Худавенг в Кельбаджарском районе, религиозном объекте некогда существовавшей Кавказской Албании. Историческая справедливость восторжествовала - в Худавенге уже назначен новый православный настоятель, уроженец удинского села Нидж Габалинского района.

Отечественная война велась не только за оккупированные районы и мечети, но и за монастыри и церкви, которые Азербайджан освободил от настоятелей Эчмиадзина, вооруженных иностранных боевиков и террористов. Азербайджаном, который является наследником исторической Кавказской Албании, реализованы чаяния на паломничество в родные церкви, монастыри верующих всех христианских общин. И в этом заключается его вторая победа в Карабахе.

Директор Экспертного совета Baku Network доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com

Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg