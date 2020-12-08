Названы детали визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган девятого декабря прибудет в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе визита будут обсуждены отношения между Турцией и Азербайджаном, а также последние события в Карабахе.

Помимо этого, будет обсуждена ситуация вокруг турецко-российского центра мониторинга для контроля над соблюдением режима прекращения огня.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)