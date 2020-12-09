Азербайджано-иранская граница является границей дружбы - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-иранская граница является границей дружбы.

Как передает в среду Trend, об этом на встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что в том числе Азербайджан освободил от оккупации границу с Ираном протяженностью 132 километра.

"Мы верим, что восстановление контроля над этим участком границы создаст новые возможности для реализации проектов сотрудничества между двумя странами", - сказал Байрамов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии политических, экономических и торговых отношений с Ираном. Строительство железной дороги Решт-Астара приведет к расширению торгово-экономического сотрудничества, отметил он.

(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)