Иран готов участвовать в восстановлении Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана - спикер парламента Ирана

БАКУ /Trend/ - Для всестороннего развития отношений должны использоваться различные потенциалы и возможности, имеющиеся в Иране и Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал спикер парламента Ирана Мохамед Багер Галибаф.

По его словам, Иран и Азербайджан имеют глубокие культурные и религиозные связи.

"Для развития двусторонних отношений принимаются соответствующие меры. В этой связи приграничное сотрудничество и подключение железнодорожных линий могут быть приоритетными", - сказал Галибаф.

Спикер иранского парламента добавил, что Верховный лидер Ирана, иранский парламент, официальные лица и народ Ирана решительно поддержали территориальную целостность Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

"Поскольку Иран обладает опытом восстановления пострадавших от войны территорий, он готов участвовать в восстановлении Карабаха и прилегающих территорий", - подытожил Мохамед Багер Галибаф.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)