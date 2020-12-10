Парад победы в Баку - презентация, которая вызывает гордость у друзей и чувство ревности у врагов

БАКУ /Trend/ - Парад Победы, посвященный грандиозной победе Азербайджана, имеет историческое значение.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт Руслан Имангулиев. Он сообщил, что это первый Парад Победы в истории Азербайджана за последние 200 лет.

"В течение последних двух столетий Азербайджан терял территории. Сегодня мы возвращаем наши исторические земли. На этом параде также была продемонстрирована военная техника, взятая у противника в качестве трофея. Следует особо подчеркнуть демонстрацию техники ВС Армении, взятой азербайджанской армией в качестве трофея в ходе 44-дневной войны. Эта презентация вызывает гордость у друзей и чувство ревности у врагов", - сказал Руслан Имангулиев.

По его словам, принявший участие в параде личный состав, современное вооружение и техника ВС Азербайджана, а также взятые у противника трофеи показывают, насколько армия Азербайджана сильнее армянской.

"Высокотехнологичная военная техника, силы специального назначения, современное вооружение - все это обусловило победу Азербайджана на поле боя.

Также следует отметить участие военнослужащих Вооруженных сил Турции в параде. Это показывает, что Турция всегда, на протяжении всей истории, была и находится рядом с нами. Это крайне важно как с политической, так и моральной точек зрения. В целом Парад Победы показал сплоченность народа и армии Азербайджана вокруг Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами. Нам удалось возвеличить нашу страну благодаря единству государства и армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева", - добавил Руслан Имангулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)