От имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан ужин в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и супруги Амины Эрдоган

Политика 10 декабря 2020 19:42 (UTC+04:00)
От имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан ужин в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и супруги Амины Эрдоган

БАКУ /Trend/ - 10 декабря от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой дан ужин в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Амины Эрдоган.

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