Подход Путина помог повести процесс карабахского урегулирования в позитивном направлении - Президент Турции

БАКУ/Trend/- Разумеется, сегодня мы с моим Братом подробно обсудили, почему урегулирование карабахского конфликта затянулось до сегодняшнего дня. Почему эти страдания в Карабахе продолжались тридцать лет? Чем занималась тройка, именуемая Минской группой? Это были сильнейшие страны мира – Америка, Россия, Франция. Почему все так затянулось и не было результата? Неужели они не могли решить этот вопрос? Могли. Тогда почему затягивали с решением?

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«Но впоследствии стали поступать многочисленные позитивные месседжи. Во главе их стояла Франция. Постоянно звонили моему Брату, пытаясь добиться от него результата. Естественно, порой и с нами пытались наладить связь, но мы, честно говоря, не ответили, так как знали об их истинных намерениях.

Наши братья сказали, что сами решат этот вопрос, предприняли такой шаг, и дело пошло. После того, как дело пошло, мы провели обсуждения с господином Путиным. В том же порядке дипломатическую сторону этого дела осуществлял министр иностранных дел Мевлют бей. В частности, в данном вопросе была проведена разведывательная, оборонная деятельность. После всей этой деятельности ситуация стала развиваться в совершенно ином русле.

Не могу не отметить здесь подход господина Путина. Его подход помог повести этот процесс в позитивном направлении, и дело дошло до такого уровня»,- отметил Эрдоган.