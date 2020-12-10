Мехрибан Алиева: "Пусть Всевышний всегда защищает наши страны и народы" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
"Поздравляю! Пусть Всевышний всегда защищает наши страны и народы!".
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