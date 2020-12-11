Сегодня парламент Азербайджана обсудит вопрос об отмене военного положения

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса, сообщает в пятницу Trend.

В повестке дня следующие вопросы: решение Милли Меджлиса об утверждении указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Об отмене военного положения с 00:00 часов 12 декабря 2020 года"; назначение председателя Счетной палаты; поправки в Гражданский, Трудовой, Таможенный, Налоговый кодексы, в законы «О полном страховании вкладов», «О страховании вкладов», «Об образовании», «О физической культуре и спорте», «О профессиональном образовании», «Об общем образовании», «О комитетах Милли Меджлиса» и во Внутренний устав Милли Меджлиса, утвержденный законом № 74-IQ от 17 мая 1996 года.

Поправки в законопроекты будут рассмотрены в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)