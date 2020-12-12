Успешная реализация Президентом Ильхамом Алиевым политики, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, подарила народу радость победы - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Успешная реализация Президентом Ильхамом Алиевым политики, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, подарила азербайджанскому народу радость победы.

Как передает в субботу Trend, об этом в ходе видеоконференции на тему "Гейдар Алиев - созидатель независимого Азербайджанского государства", проведенной в исполнительном секретариате правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и посвященной дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

"Сегодня день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. В отличие от предыдущих лет, в этом году он приходится на исторический период. 10 декабря прошел парад, посвященный блестящей Победе Азербайджана. Освобождение оккупированных земель Азербайджана, Карабаха, было одним из самых больших мечтаний великого лидера Гейдара Алиева. Будучи главой государства, великий лидер приложил большие усилия для решения этой проблемы. Общенациональный лидер азербайджанского народа имеет значительные заслуги в закладке основы для достижения Азербайджаном этой Победы. Первый дипломатический успех в данном направлении был достигнут в 1996 году на Лиссабонском саммите ОБСЕ, где Гейдар Алиев довел до всего мира реалии карабахского конфликта. Наряду с дипломатической деятельностью, особое внимание уделялось и созданию сильной армии. Успешная реализация Президентом Ильхамом Алиевым политики, определенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, подарила народу радость победы. Решающим фактором в достижении этой Победы стала деятельность нашего Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева как в дипломатическом плане, так и в военном, а также в информационной плоскости. Это обусловило блестящую Победу страны", - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)