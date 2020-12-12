Освобожден от должности начальник Главного управления минобороны Азербайджана
Политика 12 декабря 2020 17:29 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Начальник Главного управления внутренней безопасности министерства обороны Азербайджана генерал-майор Рамиль Аскеров освобожден от занимаемой должности, передает в субботу Trend.
Соответствующий приказ был подписан министром обороны Закиром Гасановым.
Данный факт подтвердили Trend в минобороны Азербайджана.
(Текст: Турал Гараджаев)
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