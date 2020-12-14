Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО)

Политика 14 декабря 2020 11:52 (UTC+04:00)
Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Интервью с активистом международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Орханом Расулзаде

- Расскажите, пожалуйста, о себе.

- Меня зовут Орхан Расулзаде. С 2012 года живу в Израиле. Я родом из Азербайджана, жил в Баку на улице Хагани. У меня 2 детей, которые родились в Израиле, зовут их Расим и Амина. Работаю в морском порту. Иногда помогаю местной миграционной службе с переводами на различные языки.

- Какие чувства вы как азербайджанец, находящийся вдали от Родины, переживали с начала Отечественной войны в Азербайджане?

- В первую очередь хочу поздравить родной Азербайджан, азербайджанский народ с исторической победой под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева! Также хочу выразить свои глубокие соболезнования всем семьям и родным погибших во время войны.

В те первые дни войны мы увидели абсолютно радикальные террористические действия Армении по отношению к азербайджанскому мирному населению. Я помню как был на работе и вдруг пришла новость о произошедшем в Гяндже. Израильтяне, собравшиеся в тот момент вокруг меня, тоже были в шоке от увиденного. Помню их слова – «это настоящее преступление против человечества».

Как можно было подвергнуть мирное население городов Гянджа, Тертер, Барда, Мингячевир и других населенных пунктов ракетному обстрелу? В этот момент у меня как внука ветерана первой Карабахской войны полковника Тофика Имамвердиева возникло непреодолимое желание попасть в Азербайджан. В тот период и началась наша активная работа по информированию на разных языках, чтобы довести правду об этих событиях до всего мира.

- Как нам известно, вы являетесь организатором мероприятия, которое прошло 6 ноября. Что вы можете рассказать по этому поводу?

- Я как выходец из Азербайджана считаю своим долгом быть в трудную минуту с Родиной. Моя кровь не позволит мне оставаться глухим, слепым и немым в тяжелый для моего народа период. У меня возникла идея поддержать из Израиля свою Родину - Азербайджан. И тогда я обратился в международную организацию AzIz с просьбой помочь мне с этим в дни жесткого карантина в Израиле. Моя просьба тут же была услышана, и в тот момент в AzIz уже готовилось мероприятие подобного рода. В итоге мы решили объединиться. Я начал заниматься как финансовой, так и организационной стороной мероприятия. Буквально в течение суток уже было набрано 30 человек и список был закрыт, так как существовало количественное ограничение от муниципалитетов Израиля во время карантина. За 3 дня до мероприятия со мной связался президент международной ассоциации AzIz, сказав, что госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой предложил оказание любой помощи для проведения данного мероприятия и возмещение затрат. Я позволил себе возразить в части расходов на мероприятие, сказав, что в дни войны моей Родине может быть дорога каждая копейка, и попросил господина Льва Спивака передать госкомитету благодарность за поддержку.

Я хочу поблагодарить международную ассоциацию АzIz за оперативную организацию мероприятия и государственный комитет Азербайджана за поддержку тех, кто защищает Азербайджан, находясь в тысячах километров от Родины.

Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО) - Gallery Image
Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО) - Gallery Image
Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО) - Gallery Image
Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО) - Gallery Image
Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Активист "АзИз" об информационной деятельности во время Второй Карабахской войны (Интервью) (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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