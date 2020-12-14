Назван размер помощи гражданскому населению, пострадавшему от агрессии Армении - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории Азербайджана с 27 сентября 2020 года.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения необходимых социальных потребностей пострадавшего гражданского населения на начальном этапе и устранения ущерба их бытовым предметам и личному имуществу , в связи с ущербом, нанесенным имуществу гражданского населения в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории Азербайджана с 27 сентября 2020 года, выплатить следующую финансовую помощь:

- в связи с ущербом бытовым предметам в разрушенных или попавших в аварийное положение домах в размере 6000 манатов на каждую семью, в связи с повреждением личного имущества в размере 1500 манатов каждому члену семьи;

- по другим поврежденным жилым домам в размере 1000 манатов на каждую семью.

Кабинету министров поручено организовать финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении.

Соответствующим местным исполнительным органам поручено обеспечить выплату материальной помощи, предусмотренную настоящим распоряжением, владельцам жилых домов или их законным представителям через банк.