Пяти политическим партиям Азербайджана вручены ключи от офисов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Широкомасштабные политические и правовые реформы, проводимые в стране под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, охватывают поощрение политического плюрализма, здоровый диалог с политическими партиями, большинство из которых активые участники этого диалога, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики.

Создание атмосферы диалога в политических отношениях закладывает почву для формирования демократических ценностей, здорового сотрудничества с политическими партиями. С этой точки зрения государство предпринимает оответствующие шаги по формированию новой политической культуры. Так, в соответствии с поручениями главы государства об обеспечении нормальной работы политических партий, улучшении их условий работы Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики представила нежилые помещения, находящиеся в государственной собственности, для работы ряда политических партий.

В связи с этим было проведено мероприятие с участием политических партий, в рамках которого первоначально 5 политическим партиям были вручены ключи от офисов. Это партия "Ана Ветен", "Азербайджанская демократическая просветительская партия", "партия Национального фронта", "партия Национальной независимости Азербайджана" и "партия Движения национального возрождения".

Отметим, что с целью улучшения работы в ближайшие дни планируется предоставить офисы и другим партиям.

(Текст: Кямаля Сеидов. Редактор: Наталья Кочнева)