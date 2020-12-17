Швейцарский телерадиоканал RSI подготовил репортаж из Агдама и Физули, рассказывающий о преступлениях армян (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На швейцарском итальяноязычном телерадиоканале RSI вышел репортаж под названием «Возвращение в Нагорный Карабах», сообщает в четверг Trend.

В репортаже, подготовленном сотрудником телеканала Филиппо Чичу, посетившим освобожденные от оккупации Агдамский и Физулинский районы Азербайджана, демонстрируются разрушенные населенные пункты. Журналист доводит до внимания, что города Агдам и Физули превратились в «города-призраки».

В репортаже повествуется о постепенном возвращении азербайджанцев, изгнанных 30 лет назад с этих территорий, на свои родные земли. Кроме того, рассказывается о 44-х дневной войне, продолжавшейся с сентября до ноября.

В репортаже отмечается, что в 90-х годах прошлого столетия Армения, оккупировав Карабах, изгнала жителей городов и сел, население которых составляли азербайджанцы, и установила на этих территориях военные посты.

Отмечено, что во время 30-летней оккупации на этих территориях среди разрушенных домов армянские военнослужащие соорудили оборонительные укрепления.

Продолжавшийся с 1990 годов конфликт вновь обострился в сентябре текущего года. Азербайджан освободил свои находившиеся под оккупацией территории.

Доводится до внимания, что азербайджанские переселенцы, изгнанные в 90-х годах прошлого века, почти через 30 лет возвращаются на свои земли.

Однако здесь их ожидают развалины и заминированные территории, которые в настоящее время очищаются азербайджанскими солдатами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)