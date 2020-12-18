На телеканале RT France прозвучала позиция Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский юрист Заур Садыгбейли, участвовавший в дебатах с армянским адвокатом Франсуа Девиджаном на французском телеканале "RT France", призвал французские СМИ отказаться от односторонней позиции, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на азербайджанский Госкомитет по работе с диаспорой.

В ходе обсуждения событий, происходящих в последние дни в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Заур Садыгбейли вначале привлек внимание к тому, что для азербайджанцев закрыт выход на французские СМИ. Oн призвал местные медиа сохранять баланс, выслушать позицию проживающей во Франции азербайджанской общины: "Если где-то говорит армянин, то там же должен находиться и азербайджанец".

Наш соотечественник отметил, что после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, принятого сторонами как итог 44-дневной войны, армянские активисты стали призывать в социальных сетях к мести, подготовке к новой войне. Он подчеркнул, что подобные явления не служат миру между Азербайджаном и Арменией, что ни одна страна в мире, в том числе Азербайджан, не смирится с оккупацией своей территории сепаратистскими силами.

Aзербайджанский юрист добавил, что выступление противоположной стороны на тему т.н. "самоопределения", "защиты прав населения Карабаха" является не иначе, как замаскированными территориальными притязаниями. Oн констатировал, что т.н. "самоопределение" армян Нагорного Карабаха невозможно с точки зрения существования армянского государства, международного права и истории: "...единственный путь решения в такой ситуации – принятие Арменией данной истины".

Наш соотечественник сказал, что как азербайджанец, родившийся в Иреване, являющемся территорией его предков, знает Армению и историю этой страны лучше армянского адвоката, и обратился к армянам мира на армянском языке. Oн призвал армян не становиться жертвой руководства Армении, обманывавшего их на протяжении 44 дней о якобы "победе, одерживаемой на карабахском фронте": "Для освобождения оккупированных земель Азербайджан потерял 2783 своих солдат. А за что умирали армянские солдаты?".

З.Садыгбейли добавил, что поддерживает расследование всех военных преступлений, наказание преступников и желает, чтобы этот вопрос начался с первой Карабахской войны, в особенности Ходжалинского геноцида.

Выразив сожаление в связи с попытками армян фальсифицировать историю, их домыслами, наш соотечественник сообщил, что в настоящее время читает видеолекции для интересующихся историей Южного Кавказа. Hа лекциях он, опираясь на исторические факты и документы, доказывает, что армяне были переселены в Карабахское ханство, являющееся территорией Азербайджана, царской Россией, что азербайджанцы подверглись этнической чистке со стороны армян, а их предки, проживавшие на исторических землях Иреванского ханства - массовой расправе и изгнанию.

З.Садыгбейли отметил, что для достижения мира Нагорный Карабах должен быть полностью демилитаризован, а армянам, проживающим в этом регионе, следует, соблюдая государственные законы, как гражданам Азербайджана, мирно сосуществовать с азербайджанцами.

С дебатами можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://youtu.be/fUjRI0lkbvE