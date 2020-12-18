Президент Ильхам Алиев: Идет работа по созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе

БАКУ/Trend/ - Идет работа по созданию российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе, - о создании мониторингового центра также говорится в совместном заявлении, - который будет осуществлять мониторинг за ситуацией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступая в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции.

«Что касается того, что там происходит сейчас. То есть, города Агдам нет, он разрушен. В городе Агдам осталась одна полуразрушенная мечеть. Когда мы начали интересоваться почему же ее не разрушили, как все остальные мечети, было сказано, что это являлось своеобразным ориентиром, привязкой к местности, чтобы в случае если азербайджанская армия предпримет атаку в этом направлении, чтобы давать артиллерии точные ориентиры куда бить. Иностранные журналисты, посетившие бывший город Агдам, то, что от него осталось, называют его Хиросимой Кавказа. Я считаю, что это хуже чем Хиросима. Потому что Хиросима это трагедия ядерная, атомный удар, но по ней не прошлись толпы вандалов и варваров. В нашем же случае город Агдам был разрушен после оккупации. Сознательно, целенаправленно, точно так же, как и город Физули. Когда мы его освободили, я приказал поднять Азербайджанское знамя на одном из домов, мне сказали, что нет такого здания, ни одного здания в огромном городе, где жили тысячи, десятки тысяч людей. Все сровнено с землей. Это военное преступление. Не только города, села, все села сровнены с землей. Эта ситуация, которую, наверное, мир не видел, за последние даже столетия. Тоже самое город Джебраил. Его тоже нет. В тех городах, где осуществлялись незаконные поселения, так кое-какие здания остались, особенно в Кяльбаджарском районе, городе Кяльбаджар. Но они были сожжены и разрушены армянскими представителями за тот 20-дневный или 15-дневный период, за который они должны были оттуда выйти - с 10 ноября по 1 декабря. Так вот они разрушали дома, те дома, которые они даже не построили. Они просто вселились в дома азербайджанцев. Они их сжигали, выносили все, они рубили деревья, даже те деревья, которые не смогли увезти, чтобы продавать, они их бросили на дороге. Сжигали леса. Поэтому этот вандализм, к сожалению, продолжался до сих пор»,- отметил глава государства.