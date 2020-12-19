Состоялось 17-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 декабря в Брюсселе состоялось 17-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС. Азербайджан был представлен на встрече делегацией во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, а ЕС - делегацией во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозепом Боррелем. В состав делегации ЕС также входил комиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе заседания стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном с момента последнего заседания Совета сотрудничества и достижениях в этой области.

Было отмечено, что, несмотря на пандемию в этом году, торговые отношения развиваются и ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Было обсуждено стратегическое партнерство сторон в области энергетики, запуск "Южного газового коридора", а также проекты в области транспорта и связи, большой потенциал Азербайджана в этой сфере, вклад инвестиций и другие темы.

Стороны отметили важность заключения нового всеобъемлющего соглашения, которое ляжет в правовую основу отношений между Азербайджаном и ЕС, основанных на взаимном уважении и равноправном партнерстве.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о последней ситуации в регионе. Очередная провокация со стороны Армении, начатая 27 сентября этого года, контрнаступательные операции Азербайджана, 44-дневная Отечественная война, а также военные преступления, совершенные Арменией в этот период, целенаправленное нацеливание на гражданское население Азербайджана, многочисленные факты ввоза иностранных наемников в регион со стороны Армении, которыми располагает Азербайджан, были доведены до сведения противоположной стороны.

Делегация ЕС была проинформирована о трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября, и его реализации, а также о новом формате безопасности и новой рамке сотрудничества в регионе, созданных этим соглашением.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррель подчеркнул важность оказания гуманитарной помощи нуждающимся в регионе и готовность ЕС предоставить помощь в этом отношении. Была подчеркнута возможность участия ЕС на этапе постконфликтного восстановления и примирения.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Редактор: Наталья Кочнева)