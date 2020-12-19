МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - МЧС России доставило очередной гуманитарный груз для жителей, пострадавших от нагорно-карабахского конфликта, сообщает в субботу Trend.

Пострадавшим в результате военных операций жителям доставлены стройматериалы.

Представитель МЧС России в Нагорном Карабахе Вадим Гаршин отметил, что планируется разгрузить и доставить населению 54 вагона гуманитарного груза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)