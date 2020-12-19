МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО)

Политика 19 декабря 2020 15:07 (UTC+04:00)
МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - МЧС России доставило очередной гуманитарный груз для жителей, пострадавших от нагорно-карабахского конфликта, сообщает в субботу Trend.

Пострадавшим в результате военных операций жителям доставлены стройматериалы.

Представитель МЧС России в Нагорном Карабахе Вадим Гаршин отметил, что планируется разгрузить и доставить населению 54 вагона гуманитарного груза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО) - Gallery Image
МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО) - Gallery Image
МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО) - Gallery Image
МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО) - Gallery Image
МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
МЧС России доставило для пострадавших от карабахского конфликта жителей очередной гуманитарный груз (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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