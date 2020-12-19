Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование российскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана, в письме говорится: «Глубоко опечален известием о гибели офицера Вооруженных сил Российской Федерации при разминировании участка дороги в окрестностях города Шуша. От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии».