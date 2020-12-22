Президенту Азербайджана должна быть вручена государственная награда "Народный Герой" - эксперт

Политика 22 декабря 2020 15:35 (UTC+04:00)
Президенту Азербайджана должна быть вручена государственная награда "Народный Герой" - эксперт

БАКУ /Trend/ - Отечественная война Азербайджана завершилась блестящей победой нашего народа. Наши исконные земли, находившиеся долгие годы под вражеской оккупацией, были освобождены. В то же время освободительная война, наряду с беспрецедентным дипломатическим мастерством Президента Азербайджана, также продемонстрировала миру его непобедимые лидерские качества. Политическая воля главы нашего государства, его верность своему народу и непобедимость еще больше повысили международный престиж Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend глава медиа группы "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, народ хочет видеть своего Президента, Верховного Главнокомандующего "Национальным героем Азербайджана" и "Героем Отечественной войны".

"В результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева земли Карабаха были освобождены от вражеской оккупации. Отечественная 44-дневная война в очередной раз показала миру, каким прагматичным, мудрым политиком, гениальным полководцем является глава азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев выполнил волю великого лидера Гейдара Алиева как его достойный преемник.

Считаю, что, по инициативе народа, победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву следует присвоить почетное звание "Национальный герой Азербайджана" и "Герой Отечественной войны". Я бы даже сказал, что следует учредить особое звание "Народный Герой" и первым, кому будет присвоено это звание за неоценимые заслуги перед азербайджанским народом и государством, должен быть Президент Ильхам Алиев. Потому что глава нашего государства именно та личность, которая достойна этого особого звания. Президент Азербайджана получал и продолжает получать бесчисленное количество обращений от людей, как во время пандемии, так и во время 44-дневной войны. В каждом обращении работа, проделанная главой государства, удостаивается похвалы. Каждое из этих обращений показывает, что люди доверяют своему Президенту и видят в нем своего Лидера и Героя.

В ходе Отечественной войны Президент Ильхам Алиев также показал, что является гениальным полководцем, поскольку это качество можно выявить только в ходе боевых действий. Так, в период Отечественной войны, все боевые задачи и тактические установки выполнялись непосредственно по поручению и указанию Верховного Главнокомандующего. Весь мир увидел, какого уровня достиг процесс армейского строительства, основа которого была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в первые годы нашей независимости. Также мы продемонстрировали высокую боеспособность национальной армии Азербайджана под мудрым и волевым руководством Верховного Главнокомандующего. Успехи главы государства на дипломатическом поприще, достигнутые силой ума в контексте глобальных политико-экономических процессов современного мира, имеют большой масштаб", - сказал Бахруз Гулиев.

Он добавил, что Президент Ильхам Алиев провел целенаправленную, последовательную и продуманную политику, как на международном, так и внутреннем уровне, для достижения стратегических целей, которые он поставил и объявил в 2003 году. Президенту Азербайджана удалось реализовать концепцию "сильное государство".

"Президент Ильхам Алиев вписал свое имя в историю золотыми буквами как государственный деятель, который искренне любит свой народ, думает о его счастливом будущем, имея перед ним беспрецедентные заслуги. Своими качествами Президент Ильхам Алиев создает идеальный портрет политического лидера XXI века, формируя ценности и критерии этого статуса начала нового тысячелетия", - подытожил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Президенту Азербайджана должна быть вручена государственная награда "Народный Герой" - эксперт - Gallery Image
Президенту Азербайджана должна быть вручена государственная награда "Народный Герой" - эксперт - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджанские солдаты создали группу İtiqovan, или Как армейское шоу покоряет соцсети (ВИДЕО)
Азербайджанские солдаты создали группу İtiqovan, или Как армейское шоу покоряет соцсети (ВИДЕО)
Народный артист Азербайджана стал лауреатом российской премии &quot;Золотой Граммофон&quot;
Народный артист Азербайджана стал лауреатом российской премии "Золотой Граммофон"
Азербайджанский дизайнер снялся в популярном турецком сериале &quot;Menajerimi Ara&quot; (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский дизайнер снялся в популярном турецком сериале "Menajerimi Ara" (ФОТО/ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Interactive Media - Агентство Цифрового Маркетинга Общество 16:08
Заместитель командира внутренних войск полиции Армении ушел в отставку Армения 16:07
Болгария начнет получать азербайджанский газ с 31 декабря Энергетика 16:05
Задержан мэр города Каджаран, который выступал с требованием отставки Пашиняна Армения 16:05
Семья шехида Гасыма Абдуллазаде окружена мерами социальной поддержки (ФОТО) Общество 16:03
В Азербайджане доходы и расходы Фонда страхования от безработицы в 2021 году вырастут Финансы 16:03
Анар Гасанов назначен новым Председателем правления Yelo Bank (ФОТО) Общество 15:59
Узбекнефтегаз закупит запасные части для газогенератора Тендеры 15:56
Турция обсудит срок службы мониторингового центра в Карабахе с Россией - Хулуси Акар Политика 15:53
Глобальный газовый центр рассматривает организацию мероприятий для обмена опытом с Туркменистаном Энергетика 15:49
Широкополосные услуги мобильной связи Азербайджана будут заменены на Fiber-Optic ИКТ 15:37
Президенту Азербайджана должна быть вручена государственная награда "Народный Герой" - эксперт Политика 15:35
Мексика является вторым торговым партнером Азербайджана среди стран Латинской Америки Общество 15:33
Узбекнефтегаз закупит комплект термопара газогенератора Тендеры 15:32
Южнокорейская SsangYong Motor подала на банкротство Другие страны 15:29
Узбекистан и Россия договорились о поставках 1 млн доз вакцины от COVID-19 Узбекистан 15:27
В 2021 году сотовым операторам Азербайджана будут выделены низкочастотные диапазоны ИКТ 15:16
Швеция будет продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе – МИД Нагорно-карабахский конфликт 15:16
Снижение учетной ставки в Азербайджане основано на сохранении низких инфляционных рисков Финансы 15:12
Сотни активистов начали блокировать здания правительства и генпрокуратуры Армении Армения 15:11
Узбекистан закупил в Индии значительное количество лекарств для сдерживания распространения COVID-19 Узбекистан 15:08
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией и в глобальной плоскости Политика 15:04
Село Бальянд Джабраильского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 15:02
Гурама – древнее искусство и ценные экспонаты в Музейном центре "Ичеришехер" (ФОТО) Культура 14:55
Сокращение добычи сырой нефти в Азербайджане оказывает положительное влияние на рост цен на нефть Энергетика 14:51
Реалистичный взгляд на мир Вагифа Уджатая: Вся правда о Карабахе, национальные традиции, удивительные портреты (ФОТО) Культура 14:42
В балансе портфельных инвестиций Азербайджана образовалось отрицательное сальдо Финансы 14:42
Отрасль программирования и игровой индустрии Азербайджана может еще громче заявить о себе ИКТ 14:40
Блестящее лидерство и мудрость Президента Ильхама Алиева обеспечили победу Азербайджана во Второй Карабахской войне - Собхани Политика 14:36
Создание ж/д сообщения через Нахчыван улучшит потенциал перевозок Ирана на Северный Кавказ и в Европу - министр Экономика 14:35
В госбюджете Азербайджана на 2021 год рассмотрен рост дивидендов за счет крупного банка Финансы 14:30
В Азербайджане на расходы, связанные с экономической деятельностью в 2021 году, выделено около 1 млрд манатов Финансы 14:28
В Азербайджане будет создан национальный Data-центр «Правительственное облако» ИКТ 14:26
Выздоровевшему от COVID-19 нет необходимости сдавать тест через 14 дней – минздрав Азербайджана Общество 14:19
Государственная страховая компания осуществила выплаты более 4 тысячам военнослужащих Финансы 14:12
В Туркменистане развивается электронная промышленность ИКТ 14:06
Неправильное хранение данных в 93% случаев приводит к банкротству ИКТ 14:06
Росавиация утвердила приказ о допуске к ависообщению между Челябинском и Баку Транспорт 13:59
Узбекнефтегаз закупит контрольно-измерительные приборы Тендеры 13:55
Разрешен экспорт продукции в Россию с ряда азербайджанских предприятий - агентство пищевой безопасности Экономика 13:54
Завтра в Баку будет дождливо Общество 13:37
Saudi Aramco и Google Cloud займутся внедрением облачных технологий в Саудовской Аравии Арабские страны 13:34
Илон Маск опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей по версии Forbes США 13:25
Банки Азербайджана приобрели инвалюту почти на $75 млн Финансы 13:23
Азербайджанские банки списали кредиты 830 погибших военнослужащих Финансы 13:17
Турецкие саперы будут участвовать в разминировании территорий Азербайджана (ВИДЕО) Политика 13:08
«Железные дороги» Туркменистана объявили тендер на привлечение сервисных услуг Тендеры 13:05
Эксперт: Включение банковских счетов предпринимателей в механизм страхования – положительное нововведение Общество 13:05
Доходы и расходы бюджета Нахчывана в 2021 году увеличатся Финансы 13:01
Все должны вернуться в ядерную сделку - МИД Ирана Ядерная программа 12:55
Облик исторических зданий в городе Шуша изменен до неузнаваемости - госкомитет Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:55
ВВП Грузии сократился Бизнес 12:41
ОАО «Азеришыг» предложило дистанционный способ пополнения баланса смарт-карт ИКТ 12:37
Мэрией французского города Кольмар организован концерт с азербайджанскими композициями (ВИДЕО) Культура 12:33
ПО «Азеригаз» обратилось к гражданам в связи с необходимостью погашения задолженности (ФОТО) Энергетика 12:33
ЗАО “AzerGold” и Центр Гейдара Алиева объявили о совместном конкурсе дизайна монет Общество 12:26
Снят фильм, посвященный бакинскому периоду жизни и творчества Сергея Есенина Культура 12:25
ОБСЕ и Туркменистан разработали план проектов на следующий год Бизнес 12:24
В госбюджете Азербайджана прогнозируется сокращение поступлений от платных услуг Финансы 12:22
В результате мутаций коронавирус распространяется на 70% быстрее - Адиль Аллахвердиев Общество 12:11
ЮНЕСКО не должна допускать политизации вопроса защиты культурного наследия - МИД Азербайджана Политика 12:05
В комитетах парламента Азербайджана завтра обсудят пакет госбюджета на 2021 г Политика 12:03
Скончался народный артист Азербайджана Сабир Алиев (ВИДЕО) Социум 11:59
Завтра депутаты парламента Азербайджана сдадут тест на COVID-19 Политика 11:57
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль МЧС Общество 11:54
В США установят причины острой аллергической реакции на вакцины Pfizer и BioNTech США 11:47
В Азербайджане упразднен закон "Об условной финансовой единице" Общество 11:43
Госконцерн «Туркменгаз» переобъявил тендер на техобслуживание газотурбинных компрессоров Тендеры 11:39
Доходы бюджета SOFAZ в 2021 году увеличатся Энергетика 11:38
Начало работу очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:28
Главный редактор АМИ Trend заразился коронавирусом, его состояние тяжелое Азербайджан 11:26
Модернизация ПО "Azerikimya" на завершающем этапе – SOCAR Энергетика 11:20
Обнародована повестка следующего заседания парламента Азербайджана Политика 11:10
Обновленный график работ по модернизации Бакинского НПЗ на стадии финального утверждения – SOCAR Энергетика 11:03
Иран заявил о заинтересованности в инвестициях российских компаний в ТЭК Экономика 10:57
Важные задачи в рамках модернизации Бакинского НПЗ планируется завершить до конца года - SOCAR Энергетика 10:56
Новые видеокадры подготавливаемой к сдаче в эксплуатацию станции бакинского метро "8 Ноября" (ВИДЕО) Общество 10:56
Правительство Казахстана рассмотрело План законопроектных работ на 2021 год Казахстан 10:48
Эстонское масло начали поставлять в Узбекистан Узбекистан 10:43
Узбекистан ограничивает контакты со странами, где ухудшается эпидситуация Узбекистан 10:33
ЕС заинтересован в изучении возможности расширения ЮГК на Западные Балканы Энергетика 10:32
Цена на азербайджанскую нефть снизилась Финансы 10:29
В Азербайджане в общественных местах задержаны еще 27 больных COVID-19, нарушивших карантин Общество 10:26
В минобороны Азербайджана состоялась встреча с афганской делегацией Политика 10:19
Драгоценные металлы в Азербайджане дешевеют Финансы 10:07
Постоянный координатор ООН в Туркменистане завершает свою миссию в стране Туркменистан 10:03
ВОЗ отметила инициативы Туркменистана по разработке международных инструментов под эгидой организации Туркменистан 09:52
Манат дорожает к рублю и стабилен к доллару Финансы 09:45
Изменены сроки получения назначения для окончивших резидентуру - минздрав Азербайджана Общество 09:43
Парламент Азербайджана обсудит сегодня пять вопросов Политика 09:26
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям Экономика 09:20
Победа Азербайджана дает надежду на формирование на пространстве СНГ системы новых отношений - эксперт Политика 09:16
Палата представителей США одобрила бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер США 08:53
В ЮНЕСКО сообщили, что пандемия ударила по сектору культуры сильнее, чем прогнозировали В мире 08:41
В Техасе разбился небольшой самолет США 08:22
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия Энергетика 08:00
Apple намерена к 2024 году выпустить собственный автомобиль В мире 07:47
Иран приостановил авиасообщение с Великобританией на две недели Иран 07:35
WizzAir вернется на грузинский рынок после снятия ограничений на полеты Грузия 07:22
739 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:19
Все новости