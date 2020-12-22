Президенту Азербайджана должна быть вручена государственная награда "Народный Герой" - эксперт

БАКУ /Trend/ - Отечественная война Азербайджана завершилась блестящей победой нашего народа. Наши исконные земли, находившиеся долгие годы под вражеской оккупацией, были освобождены. В то же время освободительная война, наряду с беспрецедентным дипломатическим мастерством Президента Азербайджана, также продемонстрировала миру его непобедимые лидерские качества. Политическая воля главы нашего государства, его верность своему народу и непобедимость еще больше повысили международный престиж Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend глава медиа группы "SƏS", политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, народ хочет видеть своего Президента, Верховного Главнокомандующего "Национальным героем Азербайджана" и "Героем Отечественной войны".

"В результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева земли Карабаха были освобождены от вражеской оккупации. Отечественная 44-дневная война в очередной раз показала миру, каким прагматичным, мудрым политиком, гениальным полководцем является глава азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев выполнил волю великого лидера Гейдара Алиева как его достойный преемник.

Считаю, что, по инициативе народа, победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву следует присвоить почетное звание "Национальный герой Азербайджана" и "Герой Отечественной войны". Я бы даже сказал, что следует учредить особое звание "Народный Герой" и первым, кому будет присвоено это звание за неоценимые заслуги перед азербайджанским народом и государством, должен быть Президент Ильхам Алиев. Потому что глава нашего государства именно та личность, которая достойна этого особого звания. Президент Азербайджана получал и продолжает получать бесчисленное количество обращений от людей, как во время пандемии, так и во время 44-дневной войны. В каждом обращении работа, проделанная главой государства, удостаивается похвалы. Каждое из этих обращений показывает, что люди доверяют своему Президенту и видят в нем своего Лидера и Героя.

В ходе Отечественной войны Президент Ильхам Алиев также показал, что является гениальным полководцем, поскольку это качество можно выявить только в ходе боевых действий. Так, в период Отечественной войны, все боевые задачи и тактические установки выполнялись непосредственно по поручению и указанию Верховного Главнокомандующего. Весь мир увидел, какого уровня достиг процесс армейского строительства, основа которого была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в первые годы нашей независимости. Также мы продемонстрировали высокую боеспособность национальной армии Азербайджана под мудрым и волевым руководством Верховного Главнокомандующего. Успехи главы государства на дипломатическом поприще, достигнутые силой ума в контексте глобальных политико-экономических процессов современного мира, имеют большой масштаб", - сказал Бахруз Гулиев.

Он добавил, что Президент Ильхам Алиев провел целенаправленную, последовательную и продуманную политику, как на международном, так и внутреннем уровне, для достижения стратегических целей, которые он поставил и объявил в 2003 году. Президенту Азербайджана удалось реализовать концепцию "сильное государство".

"Президент Ильхам Алиев вписал свое имя в историю золотыми буквами как государственный деятель, который искренне любит свой народ, думает о его счастливом будущем, имея перед ним беспрецедентные заслуги. Своими качествами Президент Ильхам Алиев создает идеальный портрет политического лидера XXI века, формируя ценности и критерии этого статуса начала нового тысячелетия", - подытожил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)