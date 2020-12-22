Молодые солдаты отправлены на места службы в Отдельной общевойсковой армии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Молодые солдаты, призванные на действительную военную службу в течение октября и успешно прошедшие курс специальной подготовки, были отправлены на места службы в Отдельной общевойсковой армии.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на церемонии проводов сначала минутой молчания была почтена светлая память шехидов Отечественной войны.

После исполнения Государственного гимна Азербайджана полковник Мубариз Рзаев отметил, что занятия и тренировки по подготовке призывников в качестве профессиональных солдат, способных выполнять самые сложные боевые задачи, проводились в соответствии с планом, и поздравил молодых солдат с успешным завершением курса специальной подготовки.

Выступивший от солдат Иси Алиев сказал, что гордится несением службы в рядах армии Азербайджана и будет и впредь совершенствовать полученные военные знания.

Затем личному составу было передано поздравление командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-полковника Керема Мустафаева.

После этого состоялось прохождение торжественным маршем подразделений.

(Текст: Турал Гараджаев)