Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает в среду Trend, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
2020 год для Вас был тяжелым, но победным! Переживал за Вашу страну, которая вернула исконные территории. Это исторический момент.
Поздравляю лично Вас и народ братского Азербайджана.
Примите мои сердечные поздравления с наступающим Новым годом.
Желаю Вам и Вашим родным доброго здоровья, счастья и благополучия.
Пусть 2021 год будет плодотворным и удачным для реализации намеченных планов во благо народа Вашей страны!"
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