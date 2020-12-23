Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

2020 год для Вас был тяжелым, но победным! Переживал за Вашу страну, которая вернула исконные территории. Это исторический момент.

Поздравляю лично Вас и народ братского Азербайджана.

Примите мои сердечные поздравления с наступающим Новым годом.

Желаю Вам и Вашим родным доброго здоровья, счастья и благополучия.

Пусть 2021 год будет плодотворным и удачным для реализации намеченных планов во благо народа Вашей страны!"