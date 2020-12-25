Президент Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Сагиян в село Гюнешли

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об изменении в "Список муниципалитетов Азербайджана", добавленный к закону "О муниципальных территориях и землях".

В соответствии с законом, в строке 48.33 в разделе "Шамахинский район" "Списка муниципалитетов Азербайджана", добавленного к закону "О муниципальных территориях и землях", в обоих случаях слово "Сагиян" заменяется словом "Гюнешли".