Президент Ильхам Алиев подписал закон о переименовании села Сагиян в село Гюнешли
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об изменении в "Список муниципалитетов Азербайджана", добавленный к закону "О муниципальных территориях и землях".
В соответствии с законом, в строке 48.33 в разделе "Шамахинский район" "Списка муниципалитетов Азербайджана", добавленного к закону "О муниципальных территориях и землях", в обоих случаях слово "Сагиян" заменяется словом "Гюнешли".
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