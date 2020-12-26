В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

Политика 26 декабря 2020 18:40 (UTC+04:00)
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Юрий Сентюрин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство.

Имею честь от имени Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) передать Вам свои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Такие знаменательные дни дают человеку прекрасную возможность взглянуть на свой жизненный путь и будущее, оценить успехи, достигнутые им сегодня. Ваши высокие лидерские качества и мудрое руководство внесли весомый вклад в развитие и прогресс Азербайджанской Республики. Благодаря успешной деятельности Вы снискали авторитет среди соотечественников и за рубежом.

В 2020 году весь мир столкнулся со многими беспрецедентными проблемами из-за пандемии COVID-19. Несмотря на кризисы, важные успехи Азербайджана в восстановлении его территориальной целостности и развитии основной углеводородной инфраструктуры, в том числе успешная реализация современного проекта Южного газового коридора еще больше повысили его авторитет на международной арене как надежного партнера и устойчивого поставщика энергии.

После нашей встречи с Вами в 2018 году в течение всего этого года мы с большим восхищением наблюдали за сотрудничеством Азербайджана с другими странами-членами Форума стран-экспортеров газа. Это имеет для нас исключительное и символическое значение с точки зрения исторического вклада страны в освоение нефтяных и газовых месторождений. Поэтому, Ваше превосходительство, прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за плодотворное партнерство и постоянную поддержку.

Учитывая авторитет Азербайджана в Форуме стран-экспортеров газа, в преддверии 6-го саммита глав государств и правительств стран-членов ФСЭГ в Дохе в 2021 году хотел бы еще раз подчеркнуть свое намерение углублять сотрудничество с Вашей страной. Для меня было бы большой честью лично встретиться с Вами на этом мероприятии, которое является знаковым событием для ФСЭГ и стран-экспортеров газа.

Ваше превосходительство, еще раз поздравляю Вас, желаю долгие годы руководить Вашими соотечественниками и Азербайджанской Республикой, еще более укрепляющейся, несмотря на нынешние трудные времена.

Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее уважение и почтение к Вам", - говорится в поздравительном письме.

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Президент нефтяной компании "ЛУКойл" Вагит Алекперов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Ваша деятельность на высшем государственном посту всецело посвящена Азербайджану и его гражданам. Полная самоотдача, высокая требовательность к себе и подчиненным, предвидение перспектив развития страны – все это вызывает признание и уважение коллег в стране и за рубежом.

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие и расширение деловых контактов, укрепление дружественных взаимоотношений между нашими народами, развитие торгово-экономических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить Вас за личное участие и внимание к нашей деятельности в Азербайджане. Хотел бы заверить, что мы будем и впредь четко выполнять взятые перед Азербайджанской Республикой обязательства.

Позвольте от всей души пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, неиссякаемой энергии, больших успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам, Вашим родным и близким", - говорится в поздравительном письме.

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Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья и благополучия.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, хочу поздравить Вас и азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю Вам и азербайджанскому народу дальнейших успехов и процветания.

Как компания BP, мы придаем большое значение Азербайджану и гордимся нашей деятельностью в Вашей стране. За прошедшие 28 лет мы реализовали в регионе множество проектов мирового значения. Реализация этих проектов стала возможной благодаря Вашей поддержке и руководству. Мы также высоко ценим плодотворное и надежное сотрудничество с правительством Азербайджана и SOCAR, надеемся, что эти отношения продолжатся и в будущем.", - говорится в поздравительном письме.

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Председатель Правления Публичного акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной деятельности, успешной реализации планов и новых достижений на благо Азербайджана.", - говорится в поздравительном письме.

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Первый Президент Республики Ингушетия Руслан Аушев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи с днем Вашего рождения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, новых успехов в реализации стоящих задач на благо многонационального народа Азербайджана, благополучия, мира, добра, счастья и процветания.", - говорится в поздравительном письме.

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Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Ильяс Умаханов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваша созидательная и многогранная деятельность, умение твердо отстаивать государственные интересы сделали Азербайджан сильным и независимым, а конструктивная и дальновидная внешняя политика снискала Вам глубокое уважение и общепризнанный авторитет на международной арене.

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и новых свершений во имя благополучия народа Азербайджана.", - говорится в поздравительном письме.

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Глава Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Позвольте от имени Исполнительного комитета Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова засвидетельствовать Вам свое уважение и направить поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В этот торжественный и праздничный день желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи. Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с пониманием и оцениваются по достоинству. Неиссякаемого Вам оптимизма, смелых идей и новых успехов в Вашей деятельности на благо развития Азербайджанской Республики!

Ваши достижения за время нахождения на президентском посту, несомненно, основаны на замечательных деловых и человеческих качествах, в умении отстоять интересы Азербайджанской Республики в напряженной международной обстановке и найти верное решение даже в самых сложных ситуациях. Благодаря Вам Азербайджанская Республика уверенно укрепляет свое влияние на международной арене.

В свою очередь, от имени гагаузского народа выражаем Вам огромную и искреннюю благодарность за внимание к Гагаузской Автономии. Со своей стороны, заверяем Вас, что для руководства АТО Гагаузия представляется важным и перспективным сотрудничество с Азербайджанской Республикой, и нами будет приложен максимум усилий для дальнейшего развития и укрепления дружественных и партнерских отношений.

Пользуясь случаем, глубокоуважаемый господин Президент, свидетельствуем уверения в высоком к Вам уважении.", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Межгосударственного совета по авиации, председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления по случаю дня рождения.

Являясь достойным преемником и продолжателем мудрой политики великого Гейдара Алиева, Вы по праву снискали заслуженное уважение своих соотечественников и высокий международный авторитет.

Ваши деловые и личные качества, солидный политический опыт всегда позволяют Вам успешно отстаивать национальные интересы, решать самые сложные и острые вопросы современного мироустройства.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов на благо Азербайджана и его прекрасного народа.

С наилучшими пожеланиями добра, процветания, чистого и мирного неба Вам и Вашей супруге Мехрибан Арифовне", - говорится в поздравительном письме.

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Президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист России, профессор Гасан Мирзоев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов, Российской академии адвокатуры и нотариата, Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и от себя лично поздравляю Вас с днем Вашего рождения.

Ваша активная жизненная позиция патриота и гражданина, безукоризненное исполнение задач государственной важности являются примером достойного служения Отечеству. Вы являетесь достойным продолжателем реформаторского пути Гейдара Алирзы оглу Алиева в Азербайджанской Республике.

Под Вашим эффективным руководством Азербайджан уверенно идет вперед по пути масштабных политических, экономических реформ и преобразований, повышения социального благосостояния населения и активно участвует в решении актуальных международных и региональных проблем. Благодаря Вашему непосредственному участию был на справедливой основе урегулирован конфликт в Нагорном Карабахе в интересах народов Азербайджана и Армении.

Благодаря Вашей мудрой политике с каждым днем расширяются и крепнут экономические, культурные, политические связи между Азербайджаном и Россией. Я, как соотечественник, горжусь исторической Родиной, дорожу ею.

Сегодня Вы находитесь на самом важном жизненном этапе, когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано очень многое, а будущее наполнено новыми планами.

Пусть энергия, бодрость и сила духа остаются Вашими надежными партнерами. Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо народа Азербайджана.

Мира и благополучия Вам, Вашим близким и всему азербайджанскому народу!" - говорится в поздравительном письме.

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