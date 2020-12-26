Делегация во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым совершила визит в Россию

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым 25 декабря 2020 года совершила визит в Российскую Федерацию.

Как сообщили в субботу Trend в Кабинете министров, в рамках визита азербайджанская сторона встретилась с делегацией во главе с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, автомобильного транспорта, энергетики и инфраструктуры.

На встрече с участием руководителей и представителей профильных государственных структур Шахин Мустафаев подчеркнул, что главы обоих государств придают особое значение развитию двусторонних отношений, которые находятся на стратегическом уровне и успешно развиваются во всех сферах, в том числе в экономической и торговой.

На встрече обсуждались вопросы торгового сотрудничества между двумя странами, а также состоялся подробный обмен мнениями касательно текущего состояния динамики взаимной торговли и возможностей роста, в том числе экспорте азербайджанской сельхозпродукции. Были переговорены текущие проекты в области взаимного инвестирования, а также отмечено, что объем взаимных инвестиций превысил шесть миллиардов долларов.

Было подчеркнуто, что сотрудничество в области транспорта находится на высоком уровне и динамично развивается, за 10 месяцев текущего года отмечен рост грузопотока на 18% по международному транспортному коридору Север-Юг. Также были обсуждены новые возможности в сфере транспорта и транзита. Обсуждалось сотрудничество в области энергетики, отмечена работа, проделанная по реализации проекта по соединению азербайджано-ирано-российских энергосистем.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)